Поставки российской нефти в Европу обрушились

В феврале 2026-го поставки нефти из России в Евросоюз (ЕС) обрушились. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

По данным организации, за месяц ЕС приобрел российского сырья на 181,5 миллиона евро — показатель упал втрое и стал минимальным с ноября 2025-го. В сравнении с январем стоимость поставок сократилась почти на 19 процентов, а с февралем 2025-го — в 3,2 раза.

За указанный месяц российскую нефть импортировали лишь Словакия (стоимость поставок составила 147,2 миллиона евро) и Нидерланды (34,2 миллиона) — последние вернулись к закупкам сырья после годового перерыва. Венгрия, которая вместе со Словакией в последнее время оставалась постоянным покупателем российской нефти, в этом месяце не импортировала сырья.

Как отметили в ČTK, в 2025 году Чехия заместила российскую нефть азербайджанской. Почти половина (42 процента) импорта пришлась на поставки из постсоветской республики. При этом доля России снизилась до минимальных 7,7 процента и РФ утратила позицию основного импортера нефти, которую ей удавалось сохранять много лет. Этого удалось добиться за счет увеличения пропускной способности нефтепровода TAL и весеннего прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба».