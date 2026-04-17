Индийский ЦБ нашел способ укрепить курс рупии

По состоянию на утро 17 апреля по индийскому времени рупия выросла на 0,5% и достигла отметки 92,725 за доллар, что является самым высоким уровнем с 10 апреля, сообщает Reuters. На укрепление курса валюты повлияло ограничение на покупку долларов, введенное Резервным банком Индии в отношении нефтеперерабатывающих компаний страны.

Ранее, 16 апреля, Reuters со ссылкой на источники, сообщало, что государственным нефтеперерабатывающим предприятиям было предложено сократить спотовые покупки долларов и воспользоваться специальной кредитной линией для удовлетворения спроса на иностранную валюту. При этом госкомпаниям рекомендовано отказаться от использования кредитной линии в разных банках и закупать валюту через State Bank of India — одну из крупнейших финансовых организаций страны. Концентрация валютных операций в одном банке упрощает контроль, пишет агентство.

Использование специальной кредитной линии снизит спрос на доллары со стороны нефтеперерабатывающих компаний — крупных покупателей долларов, используемых для оплаты нефти. Кредитная линия доступна крупнейшим государственным нефтеперерабатывающим компаниям: Indian Oil, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, которые вместе контролируют около половины нефтеперерабатывающих мощностей Индии.