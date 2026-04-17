Китай стал главным торговым партнером Индии

Китай занял первое место среди торговых партнеров Индии, однако это не стало неожиданностью, заявил эксперт клуба «Валдай» Алексей Куприянов, передают «Ведомости».

По его словам, Пекин и Вашингтон постоянно делят лидирующие строчки, а разрыв между ними незначителен. Индийская экономика сильно зависит от китайского импорта — от фармацевтических прекурсоров до компонентов для сборки техники. При этом собственный экспорт Нью-Дели практически не растет.

Схожая картина, как отмечает аналитик, наблюдается и в торговле между Россией и Индией. Там стремительный рост товарооборота также сопровождается огромным дисбалансом не в пользу индийской стороны.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что два крупных танкера с иранской нефтью прибыли в индийские порты — впервые за семь лет, пишет Reuters. Местные НПЗ воспользовались временным разрешением США, чтобы возобновить закупки у Тегерана. Судно Felicity под иранским флагом доставило сырье в порт Сикка на западе Индии, а танкер Jaya под флагом Кюрасао — в восточный порт Одиши.