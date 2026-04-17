Улюкаев сделал мрачный прогноз о будущем России

России грозит стагнация и стагфляция
Российской экономике не угрожает резкое падение, но, скорее всего, страна столкнется с длительной стагнацией с угрозой перехода в стагфляцию (сочетание высокой инфляции и слабого роста ВВП). Об этом заявил Радио РБК бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев.
Для России любые темпы роста экономики ниже 3% означают стагнацию, подчеркивает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Инфляция же в России традиционно достаточно высока.
«Но классическая стагфляция в стиле “стагфляции 1970-х годов” подразумевает и высокую безработицу. А этого в современной РФ совершенно нет. И в силу чисто демографических факторов (старение населения и усиленное выбытие с рынка труда значительной доли граждан) высокая безработица в России пока маловероятна», — подчеркивает эксперт.
Однако старение населения — общемировой тренд с 1970-х годов. Поэтому не исключено, что относительно низкая безработица становится новой нормой. Если это действительно так, то и стагфляция может формироваться при низкой безработице, предупреждает экономист.
Набиуллина раскрыла острую проблему российской экономики
«Для стран — экспортеров нефти стагфляция была неплохим временем. Цены на нефть (и, шире, на сырьё) были относительно высокими. Большая часть так называемой “золотой эпохи Застоя” приходится именно на то время», — напоминает экономист.