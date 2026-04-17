Улюкаев сделал мрачный прогноз о будущем России

Российской экономике не угрожает резкое падение, но, скорее всего, страна столкнется с длительной стагнацией с угрозой перехода в стагфляцию (сочетание высокой инфляции и слабого роста ВВП). Об этом заявил Радио РБК бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Для России любые темпы роста экономики ниже 3% означают стагнацию, подчеркивает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Инфляция же в России традиционно достаточно высока.

«Но классическая стагфляция в стиле “стагфляции 1970-х годов” подразумевает и высокую безработицу. А этого в современной РФ совершенно нет. И в силу чисто демографических факторов (старение населения и усиленное выбытие с рынка труда значительной доли граждан) высокая безработица в России пока маловероятна», — подчеркивает эксперт.

Однако старение населения — общемировой тренд с 1970-х годов. Поэтому не исключено, что относительно низкая безработица становится новой нормой. Если это действительно так, то и стагфляция может формироваться при низкой безработице, предупреждает экономист.

