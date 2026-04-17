Германия столкнулась с новым кризисом

Ведущие авиаперевозчики Германии обратились к правительству с призывом принять экстренные меры на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, включая высвобождение стратегических запасов керосина, чтобы избежать массовых сокращений рейсов в разгар летнего сезона, сообщает Bloomberg.

Отраслевая группа BDL также потребовала предоставить авиакомпаниям доступ к трубопроводной системе НАТО для увеличения поставок топлива в крупные хабы — аэропорты Франкфурта и Мюнхена. Среди других требований — временное снижение углеродного налога, смягчение требований к экологичному авиатопливу и отмена обязательных компенсаций пассажирам при задержках рейсов или закрытии воздушного пространства.

Обращение прозвучало на фоне растущей обеспокоенности авиаотрасли из-за нестабильности цен на авиатопливо и первых признаков его дефицита в некоторых аэропортах после начала войны в Иране. BDL призвала Берлин оказать давление на Еврокомиссию, чтобы гарантировать стабильные поставки.

По данным Международного энергетического агентства, уже в июне аэропорты по всей Европе могут столкнуться с нехваткой топлива. Ранее большую часть импорта авиатоплива на континент обеспечивал Ближний Восток, но сейчас страны переориентируются на США, чьи поставки покрывают лишь половину дефицита.

Рост цен уже заставляет авиакомпании сокращать издержки. Deutsche Lufthansa AG объявила о закрытии своего регионального подразделения CityLine и досрочном выводе из эксплуатации старых, более прожорливых самолетов.