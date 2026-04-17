Открытие Ормузского пролива обвалило мировые цены на нефть

Заявление главы МИД Ирана о том, что Ормузский пролив полностью открыт на время перемирия между Израилем и Ливаном, обвалило стоимость нефти. С 96 долларов за баррель марки Brent цена менее чем за полчаса упала ниже 90 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уровни, до которых подешевела нефть, оказались минимальными с 11 марта, то есть более чем за месяц продолжающегося иранского конфликта. К моменту написания материала цена падала ровно на 10 процентов, до 89,45 доллара за баррель.

Временное прекращение огня в Ливане началось 17 апреля и продлится 10 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп признал удар по мировой экономике, нанесенный событиями на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также выразил уверенность, что цены на энергоносители, последствия взлета которых сейчас ощущают жители всех континентов, снизятся к моменту запланированных на осень промежуточных выборов в США.