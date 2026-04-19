Предложен новый нефтяной маршрут в обход Ормуза

Нефтепровод Басра–Джейхан может стать стратегической альтернативой для энергетической безопасности Азии и Европы на фоне кризиса в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Международного энергетического агентства Фатих Бирол, пишет газета Hürriyet.

Бирол отметил, что после событий в Ормузе необходимо искать альтернативы. Одной из них может стать ирако-турецкий газопровод.

«Я думаю, что трубопровод Басра-Джейхан может быть очень привлекателен. Это чрезвычайно важный и стратегический проект с точки зрения как Ирака, Турции, региональной безопасности поставок, так и особенно Европы. Я считаю, что проблему финансирования также можно решить. Сейчас самое время», — заявил президент Международного энергетического агентства.

По его словам, он обсуждал эту идею с экс-президентом Ирака и другими лицами много лет назад. Тогда все говорили, что это отличная идея, но в этом не было необходимости. Сейчас она появилась.

Бирол предлагает рассматривать трубопровод Басра-Джейхан как стратегический проект. Есть только два критических момента.

«Одним из них является политическое соглашение между Турцией и Ираком, которое, я думаю, может быть достигнуто. Во-вторых, это финансирование. Я думаю, что такой проект также может получить поддержку со стороны Европы», — отметил Бирол.

Он добавил, что наибольший ущерб от ормузского кризиса понесут экономики и энергетический сектор развивающихся стран. Причем ущерб будет ощущаться несколько лет. Учитывая это, Всемирный банк, МВФ и его агентство создали трехстороннюю комиссию, которая будет реагировать на чрезвычайные ситуации.

Обсуждаемый нефтепровод Басра — Джейхан должен соединить нефтяные месторождения на юге Ирака (возле Басры) с турецким терминалом Джейхан на побережье Средиземного моря. Это позволит транспортировать до 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки.