Названа возможная стоимость доллара к лету

К лету курс доллара составит 80-82 рубля, евро будет стоить 93-95 рублей, а юань — 12 рублей. Возможную стоимость валют назвал инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

«Летом курсы зарубежных валют снова могут пойти в рост. Весьма вероятно, что цены на нефть нормализуются у 80 долларов за баррель нефти эталонной североморской марки Brent или ниже после урегулирования иранского кризиса», — отметил Бахтин.

Эксперт отметил, что летом спрос на валюту среди россиян растет из-за поездок за рубеж. Также в это время более активным становится импорт.

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Подобное соотношение сил в валютной паре с долларом не приносит российской экономики ощутимой пользы, отмечал глава ВТБ Андрей Костин.