WSJ назвала использование юаней в ОАЭ угрозой для США

ОАЭ предупредили американские власти, что в случае нехватки долларов ближневосточная страна может начать использовать юань или другие валюты.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников стран.

«В таком сценарии возникает скрытая угроза доллару США», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что представители Объединённых Арабских Эмиратов на переговорах с американскими чиновниками подняли вопрос о предоставлении ОАЭ финансовой поддержки со стороны США в случае, если конфликт на Ближнем Востоке приведёт к усугублению кризиса в стране.