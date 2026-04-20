В России рухнули цены на красную икру

Средняя розничная стоимость килограмма красной икры в России по итогам I квартала 2026 г. составила 9387 рублей. Это следует из данных Росстата.

Таким образом, стоимость продукта уменьшилась на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

При это цена икры горбуши в магазинах за этот же период снизилась на 14% до 9100 руб. за килограмм, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.

Как пишет газета «Ведомости», у ритейлеров похожие данные.