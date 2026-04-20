В России рухнули цены на красную икру

Средняя розничная стоимость килограмма красной икры в России по итогам I квартала 2026 г. составила 9387 рублей. Это следует из данных Росстата.
Таким образом, стоимость продукта уменьшилась на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.
При это цена икры горбуши в магазинах за этот же период снизилась на 14% до 9100 руб. за килограмм, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.
Как пишет газета «Ведомости», у ритейлеров похожие данные.
«Так, по словам представителя торговой сети «Перекресток» (входит в X5), в январе – марте средняя стоимость икры лососевых рыб сократилась год к году на 15–18%. <...>. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщили, что у крупных федеральных ритейлеров данный товар в I квартале подешевел в среднем на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — говорится в материале.