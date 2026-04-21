Украина завершила ремонт «Дружбы»

Владимир Зеленский заявил в ходе совещания, что Украина выполнила ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода «Дружба». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, нефтепровод сможет возобновить функционирование — специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования.

Зеленский выразил надежду, что на фоне этого шага Киева Евросоюз разблокирует пакет поддержки для Украины, одобренный Евросоветом.

Украинский лидер заметил, что правительство республики также надеется на то, что партнеры выполнят обязательства и в других сферах, продолжат системное санкционное давление на Россию.

Песков: возобновление транзита нефти по «Дружбе» зависит от действий Киева

Ранее сообщалось, что 14 апреля Зеленский пообещал к концу месяца возобновить работу «Дружбы». Он отметил, что после прихода к власти в Венгрии «Тисы» отношения между странами должны строиться на прагматизме и взаимном уважении.