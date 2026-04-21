Цена нефти Brent превысила $101 впервые с 13 апреля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года превысила $101 за баррель впервые с 13 апреля.

Это следует из данных торгов биржи ICE.

К 22:52 мск цена достигла $101,02 (+2,58%).

По состоянию на 22:42 мск, нефть Brent торговалась на уровне около $100,5.

Одновременно нефть марки WTI росла до $92,21 за баррель (+2,83%).

Ранее эксперт Александр Шнейдерман заявил RT, что рынок нефти находится в напряжённой геополитической ситуации.