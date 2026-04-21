Раскрыта дата возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Украина собирается возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» днем в среду, 22 апреля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в отрасли.

«Начало перекачки нефти запланировано на завтра в обед», — заявил собеседник агентства.

По словам источника Reuters, венгерская компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые направятся в Венгрию и Словакию.

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Будапешт не допустит шантажа.