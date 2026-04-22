В России заметили усиление проблем с инвестициями

Инвестиционная активность в России после некоторой стабилизации в конце 2025 года снова начала снижаться, а оценить ее можно как очень низкую. Об этом со ссылкой на выводы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

Больше всего аналитиков беспокоит падение вложений в самый ценный компонент инвестиций — машины и оборудование, что наблюдается с середины 2025 года. Именно он должен обеспечивать повышение эффективности предприятия и рост производительности труда.

Восстановления инвестактивности до конца года в ЦМАКП не ожидают, что потому компании пускают прибыль на зарплаты, а на инвестиции не остается средств. Особенно неприятной ситуация становится на фоне ожидаемого символического роста экономики.

«При сохранении нынешних тенденций и характера макрофинансового регулирования, прирост ВВП в текущем году едва ли превысит уровень в один процент — причем, на фоне глубокого спада инвестиций», — предупреждают в ЦМАКП.

Что касается второй половины 2025 года, то рост валового накопления основного капитала (ВНОК, отражает реальный прирост производственного капитала в экономике) можно объяснить только увеличением цен, что наблюдается впервые с 2020 года, когда свое влияние оказала пандемия COVID-19.

При этом аналитики пожаловались на очень низкое качество информации и методологические проблемы, допускающие большой спектр трактовок данных. Например, во ВНОК включают приобретение военной техники с длительным сроком эксплуатации в обычных условиях.

В марте ЦМАКП в записке «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков» оценил вероятность экономической рецессии в России до 2027 года как высокую. В свою очередь президент России Владимир Путин связал заметное падение российской экономики в начале этого года с негативным влиянием сезонных и погодных факторов.