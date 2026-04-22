Нефть застыла после решения Трампа

Цены на нефть застыли в среду после того, как президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, сообщает Reuters.

На этом фоне Марка Brent торгуется у $98,5 за баррель, WTI — у $89,5. Накануне оба бенчмарка выросли на 3%.

Шаг президента США выглядит односторонним — неясно, согласятся ли Иран и Израиль на продление двухнедельной паузы в боевых действиях. Иранское агентство Tasnim (связанное с Корпусом стражей исламской революции) заявило, что Тегеран не просил о продлении, и повторило позицию о разрыве американской блокады силой.

Трамп также подтвердил, что военно-морская блокада иранских портов и побережья сохранится.