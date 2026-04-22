ЦБ повысил курс доллара на 23 апреля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 23 апреля 2026 года.

Курс доллара вырос до 74,99 рубля, тогда как 22 апреля он составлял 74,58 рубля. Курс евро составил 87,97 рубля, ранее он был 87,76 рубля. Курс юаня увеличен до 10,99 с 10,94 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 10 по 14 апреля, ожидали , что курс доллара к рублю на 2026 год составит 81,2 рубля за доллар, на 2027 год – 89 рубля за доллар, на 2028 год – 96,3 рубля за доллар.

Рубль в марте ослаб на 5,2% и 4,5% относительно доллара США и юаня соответственно, но остался вблизи среднего курса за 2025 год. Диапазоны колебаний курсов основных иностранных валют в марте расширились до 10,6% по юаню и 9,9% по доллару США (в феврале были на уровне 3,5% и 2,5% соответственно).

Снижение продаж валюты экспортерами способствовало снижению курса рубля, пишет Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков». Вторым фактором, игравшим против рубля, была приостановка Минфином операций со средствами ФНБ (с валютой и золотом) до 1 июля 2026 года.

