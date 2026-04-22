«Черный лебедь» угрожает одному виду металла

Мировой рынок алюминия столкнулся с беспрецедентным шоком предложения из-за боевых действий в Персидском заливе, что грозит серьезным дефицитом металла в текущем году, заявил на Глобальном саммите FT по сырьевым товарам ведущий аналитик Mercuria Ник Сноудон. Он назвал это событие «черным лебедем» — его масштаб был непредсказуем, а последствия могут быть катастрофическими, передает Reuters.

Ближний Восток производит около 7 млн тонн алюминия в год (9% мировых поставок), который критически важен для транспорта, строительства и упаковки. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном и блокировки Ормузского пролива цены на алюминий на LME 16 апреля достигли четырехлетнего максимума в $3672 за тонну.

Mercuria прогнозирует дефицит около 2 млн тонн до конца года. Однако эта оценка может быть заниженной, так как она предполагает быстрое восстановление поставок глинозема через пролив. В случае затягивания конфликта дефицит станет еще больше.

Заместить ближневосточный алюминий практически нечем. Китай, крупнейший производитель, работает на пределе годового лимита в 45 млн тонн, а в США и Европе нет простаивающих мощностей. При этом США импортируют с Ближнего Востока почти 22% алюминия, Европа — около 18,5%.

Надбавки к цене на металл уже достигли рекордных значений: $2521 за тонну в США и $599 в Европе. Сноудон отметил, что текущий шок предложения — самый значительный с 2000-х годов, а видимые мировые запасы составляют всего около 1,5 млн тонн.