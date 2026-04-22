Стоимость биткоина достигла 11-недельного максимума

Биткоин подскочил до $78 400 — максимума с 3 февраля — на фоне объявления президента США Дональда Трампа о бессрочном продлении перемирия с Ираном. Рост токена составил 3,6%. При этом эфир прибавил 3,8%, сообщает Bloomberg.

С начала войны (28 февраля) биткоин вырос более чем на 15%, в то время как золото потеряло около 10%.

С конца февраля биткоин в основном торговался в диапазоне $65 000–75 000, что стало передышкой после месяцев падения, когда токен потерял около 40% от октябрьского пика ($126 000).

«Крипторынок последние недели в бычьем настроении, он часто игнорирует плохие новости и растет на хороших», — отмечают аналитики Orbit Markets.

По их мнению, уровень $75 000 должен стать прочной поддержкой для биткоина, а пробой отметки $80 000 откроет путь к значительному росту.