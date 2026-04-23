ЕС ужесточил санкции против Белоруссии

20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает в себя дополнительные рестрикции в отношении Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии.

«Санкции против Белоруссии также были ужесточены», — отмечается в документе.

Подробности не приводятся, позже их опубликует Совет ЕС.

Новый пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля. Европейская комиссия планировала принять новый пакет антироссийских санкций 23 февраля, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода «Дружба».

22 апреля Венгрия и Словакия решили снять вето с военного кредита для Украины на €90 млрд. Кипрское председательство в Совете ЕС также сообщило об одобрении послами ЕС 20-го пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд для Киева.