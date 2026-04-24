Мерц выступил против увеличения задолженности Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил решительно против увеличения задолженности при формировании долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы

"Сегодня мы среди прочего будем говорить о европейских финансах и о среднесрочном финансовом плане на период с 2028 года. Я уже сказал своим коллегам: нам придется расставлять новые приоритеты. Это означает, что в других сферах нам придется сократить расходы европейского бюджета. С точки зрения Германии, увеличение задолженности исключено, равно как исключен и выпуск европейских облигаций на рынке капитала", - заявил Мерц журналистам по прибытии на неформальный саммит ЕС на Кипре.

"Многие придерживаются того же мнения, что и я. Тем не менее сегодня нам предстоит интенсивно это обсудить. В любом случае позиция ФРГ и правительства Германии такова: Европа должна укладываться в те средства, которые у нас есть, а это значит, что нам необходимо расставить новые приоритеты", - резюмировал канцлер ФРГ.