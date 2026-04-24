ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России в пятницу, 24 апреля, объявил о снижении ключевой ставки на 50 б.п., до 14,50% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Подчеркивается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка будет в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — уточнил регулятор.

Большинство экспертов склонялись к тому, что на апрельском заседании Центробанк продолжит снижение ключевой ставки. Они подчеркивали, что траектория инфляции идет ниже февральской оценки Банка России, а перегрев спроса уменьшается быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе.

На заседании 20 марта совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку до 15%. Это решение ЦБ стало седьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики.