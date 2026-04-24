«Самые надежные» облигации ЕС начали резко терять привлекательность

Финансовое положение Бельгии стремительно ухудшается, и некогда одни из самых надежных облигаций Европы могут стать рискованным активом, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе Moody's понизило рейтинг страны, а в пятницу S&P может его пересмотреть. Стоимость заимствований для Бельгии уже превысила показатели Испании, Португалии и Ирландии, которые во время долгового кризиса сами нуждались в поддержке.

Доходность бельгийских бумаг почти сравнялась с французскими, но, по мнению экспертов Vanguard, ухудшение идет быстрее. Управляющие активами Candriam и Mediolanum уже отдают предпочтение испанским и португальским облигациям. По данным МВФ, по темпам роста долга Бельгия уступает только США. Через пять лет соотношение долга к ВВП достигнет 122% — второй показатель в Европе после Италии.

Спред с немецкими облигациями вырос до 57 базисных пунктов. Аналитики ABN Amro ожидают его расширения до 70 пунктов, так как текущие показатели не отражают реальной ситуации. Высокая энергоемкость экономики делает страну уязвимой перед перебоями поставок с Ближнего Востока. Понижение рейтинга S&P может стать новым катализатором распродажи. Статус «тихой гавани» для бельгийских бумаг уходит в прошлое. Инвесторы все чаще смотрят в сторону Ирландии и Испании, где бюджетная политика прозрачнее, а риски — ниже.