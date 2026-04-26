Евросоюз и Великобритания столкнутся с катастрофическими последствиями энергетического кризиса уже в мае. С таким прогнозом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Комментируя в социальной сети X недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил лидеров России, США и КНР в создании «глобального сдвига» против Европы, Дмитриев отметил: «Вместо того, чтобы постоянно искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач, необходима деэскалация. ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и им нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Афинах назвал опасения по поводу возможного энергодефицита «политическими спекуляциями». Глава Франции подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а панические настроения во многом продиктованы геополитической напряженностью, а не реальными экономическими предпосылками. Макрон также добавил, что одной из ключевых задач Парижа на ближайшее время является стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

При этом ранее генеральный директор французской топливной компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупреждал, что при сохранении текущей динамики ближневосточного конфликта страна может столкнуться с дефицитом энергоресурсов в течение двух-трех месяцев. В свою очередь, официальный Париж продолжает настаивать на том, что худшие сценарии развития событий для энергетического сектора страны на данный момент не являются наиболее вероятными.