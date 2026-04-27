Российский рынок труда столкнулся с новой проблемой

За последние пять лет кадровый резерв в России сократился на три миллиона человек — примерно с семи до четырех миллионов работников. О новой проблеме, с которой столкнулся отечественный рынок труда, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.

Речь идет о людях, которые не трудоустроены в настоящее время, но в целом готовы выйти на рынок труда при подходящих им условиях. Только за прошлый год таких граждан в России стало меньше еще на 415 тысяч, уточнили аналитики. На этом фоне доля кадрового резерва по отношению к числу занятых снизилась на четыре процентных пункта — с 10 в 2021 году до 6 процентов к концу 2025 года.

В результате сейчас на одну доступную на внутреннем рынке труда вакансию приходится все меньше потенциальных кандидатов. Это обстоятельство еще в большей степени усложняет российским работодателем поиск квалифицированных работников, что особенно актуально на фоне острого кадрового голода, с которым столкнулось большинство отраслей экономики, констатировали эксперты.

Российский рынок труда вошёл в «режим ожидания»: что происходит

Еще одной проблемой, с которой за последнее время столкнулся российский рынок труда, стала его фактическая заморозка. На фоне роста издержек и усиления закредитованности все большее число отечественных работодателей стали массового переводить сотрудников в режим частично занятости. Ближе к концу прошлого года число работников, трудящихся в формате неполной рабочей недели, достигло 5,5 миллиона человек. Одновременно с этим компании стали менее активно интересоваться поиском новых сотрудников и делать ставку на действующих опытных работников.