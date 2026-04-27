США укрепляют позиции энергетической сверхдержавы

Вашингтон активно вмешался в ситуацию на мировом энергетическом рынке, чтобы предотвратить последствия нефтяного кризиса, вызванного конфликтом с Ираном, сообщает Reuters.

США увеличили экспорт нефти, выборочно ослабили санкции и задействовали стратегические резервы, укрепляя свои позиции как доминирующей энергетической сверхдержавы.

Закрытие Ормузского пролива заблокировало 13% мировых запасов нефти в Персидском заливе, сократив добычу в регионе на 9 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия увеличила экспорт через альтернативный маршрут через Красное море, но этих усилий оказалось недостаточно.

Экспорт нефти из США в начале месяца достиг исторического максимума в 12,9 млн баррелей в сутки (более 60% — нефтепродукты). Kpler прогнозирует, что морской экспорт в апреле достигнет рекордных 9,6 млн баррелей в сутки, а поставки в Азию вырастут почти вдвое по сравнению с довоенным уровнем — до 2,5 млн баррелей в сутки. Это помогло азиатским экономикам смягчить последствия кризиса.

Согласно расчетам ROI, стоимость экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из США выросла на $32 млрд по сравнению с довоенными показателями. В марте Вашингтон договорился о высвобождении 172 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва. Запасы Южно-Тихоокеанского нефтяного резерва на 17 апреля составляли около 405 млн баррелей.

США также используют санкции как инструмент влияния. В марте они начали выборочно ослаблять ограничения на импорт российской и иранской нефти, а 17 апреля продлили на месяц исключение для покупки российской нефти морским транспортом. Запасы российской нефти на танкерном флоте сократились с рекордных 13 млн баррелей в конце января до 2,9 млн к 24 апреля.