Европу предупредили об угрозе нового страшного кризиса

Евросоюз столкнулся с масштабным дефицитом удобрений из-за блокировки Ормузского пролива, что наряду с проблемами поставок дизеля и СПГ спровоцировало резкий скачок цен, сообщает РИА Новости. В Европейском центральном банке не исключают, что следующим шагом может стать нормирование продуктов питания.

Согласно подсчетам Еврокомиссии, ближневосточный конфликт уже обошелся блоку в 24 миллиарда евро. Некоторые страны, включая Словению, Венгрию, Словакию и Италию, ограничили продажу топлива, тогда как принятые на кипрском саммите общеевропейские меры были раскритикованы.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард обратила внимание, что через Ормузский пролив перевозится треть всех удобрений. Потери ЕС только по азотным удобрениям за три месяца составили 1,2–1,8 миллиона тонн. Кроме того, из-за логистического коллапса оказался перекрыт транзит российской продукции через Иран.

Собственное производство удобрений в Европе нерентабельно из-за отказа от дешевого газа, а закупки за рубежом затруднены введенными Брюсселем с июля 2025 года заградительными пошлинами на поставки из России. Как следствие, импорт из РФ рухнул более чем в десять раз, а цены на удобрения взлетели на 30–60%, что пришлось на предпосевной период.

По прогнозам, аграриям придется сократить внесение удобрений на 15–25%, что грозит кратным падением урожайности зерновых, а затем и подорожанием мяса и молочной продукции. В зоне риска — Франция, Испания, Италия, а также страны Восточной Европы, где доля продуктов в расходах достигает 40%. Через шесть-девять месяцев, предупреждают эксперты, вырастут цены на хлеб, макароны, овощи, а кофе и тропические фрукты могут стать предметом роскоши.