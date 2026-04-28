ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство WAM.

По его информации, решение о выходе из упомянутых объединений "соответствует долгосрочной экономической стратегии страны". В тексте отмечается, что этот шаг предпринят "после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также их текущих и будущих мощностей" и основан на "национальных интересах и приверженности эффективному участию в удовлетворении насущных потребностей рынка".

ОАЭ подтвердили стремление к стабилизации мирового рынка. В сообщении подчеркивается, что производственная политика страны будет "принимать во внимание глобальное предложение и спрос".