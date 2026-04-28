Решетников объяснил свои слова об исчерпании резервов РФ

Исчерпание резервов в российской экономике относится к рынку труда.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Речь шла о резервах рынка труда. Поэтому мы так серьезно уделяем внимание производительности. Готовится большой пакет новаций, который даст серьезный ресурс экономике», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что для дальнейшего экономического роста России нужна разумная миграция.

17 апреля Решетников заявил, что макроэкономическая ситуация в России в настоящее время более сложная, чем в последние годы, из-за крепкого рубля, нехватки трудовых ресурсов, высоких ставок и бюджетных ограничений. Он также подчеркнул необходимость фокуса на новых инвестициях и господдержке для минимизации рисков.

Министр также отмечал, что экономика России продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на давление извне и внутренние сложности.