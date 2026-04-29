Экономика Рунета стала расти медленнее

Объем экономики Рунета составил 38,4 трлн рублей по итогам 2025 года, что на 28,1% больше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). В то же время в 2023 и 2024 годах этот показатель — прирост объема — составлял 40%.

Таким образом, в 2025 году рост сектора замедлился.

«Если в предыдущие годы драйвером выступало быстрое расширение аудитории и ускоренный рост цифрового потребления, то теперь рынок все заметнее приближается к насыщению», — признал генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

В структуре рынка наибольшую долю занимает электронная торговля — в прошлом году она принесла 23,2 трлн рублей (рост год к году на 40%), на втором месте — сектор информационно-коммуникационных технологий с 13,6 трлн рублей (+12%), на третьем — ИТ-рынок с 3,9 трлн рублей (+17,8%), далее — сегмент рекламы и продвижения с 1,57 трлн рублей (+27,4%).

При этом первые данные по 2026 году свидетельствуют об охлаждении рынка: в первом квартале темпы роста выручки в e-com снизились. В январе рост составил 11% против 47% годом ранее, в феврале — 21% против 38%, в марте — 16% против 47%.

Накануне, 28 апреля, крупнейшие интернет-компании отчитались о результатах за первый квартал. «Яндекс» сохранил один из самых скромных за десятилетие прогнозов по росту выручки на 20% и EBITDA на уровне около 350 млрд рублей. А «Озон» закрыл первый квартал более скромным ростом GMV (Gross Merchandise Value, отражает объем продаж товаров и услуг на платформе за определенный период — FM), чем год назад — 37% против 47%.

При этом работа интернета в России в последнее время осложняется блокировками зарубежных сервисов, VPN-ресурсов и введением «белых списков». В итоге ряд компаний, в числе которых «Яндекс», «Озон» и Wildberries, перестали открываться у пользователей со включенным VPN, в противном случае Минцифры может исключить их из «белых списков».