Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал Швеции один очень важный совет на фоне потенциального дефицита авиакеросина в этой стране. Пост Дмитриев опубликовал в социальной сети Х.

Дмитриев в ответ на пост новостного портала Brics News о том, что Швеция предупреждает о возможной нехватке авиационного топлива, ответил четко и по делу.

«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал Дмитриев.

Ранее в Америке перечислили серьезные последствия для Берлина и Киева, когда Россия перекроет Германии доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба».