Трутнев потребовал объяснить, почему одно яблоко на Чукотке стоит ₽300

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития объяснить высокие цены на продукты в Анадыре после того, как в одном из магазинов увидел яблоки по 300 рублей за штуку.

Вице-премьер подчеркнул, что экстремальный климат и логистика создают трудности, однако ситуация с ценами вызывает вопросы.

— Яблоки стоили тысячу рублей за килограмм. Яблоки большие такие. Как раз по 300 рублей одно такое яблоко обходится. Сказать честно, такая цена — производящая впечатление. Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему 300 рублей (одно) яблоко стоит, — сказал Трутнев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Чукотки.

По его словам, ранее предполагалось, что закон о северном завозе поможет снизить стоимость товаров, однако ожидаемого эффекта, по его мнению, пока не наблюдается, передает ТАСС.

