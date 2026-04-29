Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

Биржевая стоимость голубого топлива на европейском рынке продемонстрировала уверенный рост, преодолев отметку в 541 доллар за тысячу кубометров на фоне геополитической напряженности.

© EPA/ТАСС

Стоимость майских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,6%, достигнув 541,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги стартовали с отметки 528,4 доллара, показав рост на 0,1% к расчетной цене предыдущего дня.

Средняя стоимость газа в Европе за март подскочила почти на 60% по сравнению с февральскими показателями. Впервые с февраля 2023 года котировки превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Повышение цен началось после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Текущие показатели на 39% превышают уровень конца февраля.

Исторический максимум был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов. Подобных стабильно высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE достигла 533 долларов.

Несколькими днями ранее котировки голубого топлива продемонстрировали рост до 550 долларов.

До этого майские фьючерсы по индексу TTF подскочили на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.