ОПЕК+ не развалится, несмотря на решение о выходе ОАЭ из организации. Она будет существовать, пока это интересно России и Саудовской Аравии, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты решили официально покинуть ОПЕК+. Это решение было принято в закрытом режиме, без консультаций с партнерами. Страна входит в первую шестерку мировых производителей нефти. Теперь ОАЭ не связаны квотами на добычу, установленными в рамках ОПЕК+.

По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, ОПЕК+ от этого не развалится.

«В конечном итоге, ОПЕК+ держится на Саудовской Аравии. И это такой клуб стран, которые объединены с Саудовской Аравией. Плюс это еще... важная площадка для диалога с Ираном. Она одна из немногих оставшихся», - заметил эксперт.

По его словам, ОПЕК+ будет существовать, пока есть взаимопонимание по вопросам регулирования нефтяного рынка между Россией и Саудовской Аравией.

«Пока между этими двумя странами есть общее взаимопонимание, соглашение будет действовать. Независимо от того, какие другие страны будут входить или выходить», - констатировал Белогорьев.

Напомним, что последние годы в ОПЕК+ игнорировали требования Вашингтона нарастить добычу и снизить цены, американская администрация выражала недовольство такой политикой. При этом после начала войны в Персидском заливе и блокады Ормузского пролива страны ОПЕК+ понесли колоссальные убытки, в то время как американские нефтяники получают сверхдоходы.