Минфин РФ использует ИИ при подготовке бюджета

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ведомство использует искусственный интеллект (ИИ) при подготовке бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, ИИ используется в качестве помощника для участников бюджетного процесса. ИИ подсказывает, как правильно составить бюджет, как правильно распределить расходы по статьям бюджета.

«Искусственный интеллект уже сейчас может подсказать, как правильнее нам обеспечивать консолидацию бюджета, как потратить те ресурсы, которые есть», — поделился Силуанов.

Он уточнил, что последнее слово в принятии решений все же остается за человеком. ИИ также используют налоговая и таможенная службы, в частности, ИИ хорошо вычисляет неплательщиков налогов.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» заявила, что к 2036 году развитие российской экономики будет определяться технологическими изменениями, искусственным интеллектом и платформенной моделью.