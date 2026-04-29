Минфин готовится к обвалу цен на нефть

Российский бюджет должен обладать запасом прочности минимум на три года, чтобы нивелировать риски возможного резкого снижения мировых цен на углеводороды.

Об этом на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Наш бюджет должен иметь соответствующий запас прочности, не менее чем на три года. За этот период произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке», — пояснил глава ведомства, комментируя выход Объединенных Арабских Эмиратов из сделки ОПЕК+.

По словам министра, решение Абу-Даби о выходе из соглашения с 1 мая означает намерение увеличить добычу до максимально возможных мощностей, что может спровоцировать избыток сырья на рынке и падение котировок. Антон Силуанов подчеркнул необходимость осторожного планирования, так как на текущий момент нефтегазовые доходы составляют примерно пятую часть казны: «Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа».

Глава Минфина также добавил, что при возможном падении стоимости барреля рынок начнет саморегулироваться, так как для производителей сланцевой нефти с высокой себестоимостью добычи низкие цены станут экономически невыгодными, что приведет к сокращению предложения и последующему восстановлению цен.

Накануне Объединенные Арабские Эмираты официально объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, намереваясь наращивать объемы добычи нефти. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации, этот шаг стал неожиданностью для других стран-участниц соглашения. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение энергетического диалога с Абу-Даби и сохранение эффективности формата ОПЕК+.