Трамп прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Во время общения с журналистами Трамп назвал решение ОАЭ «прекрасным». Он также добавил, что сейчас у ОПЕК есть «проблемы», а выход Эмиратов из объединения поможет снизить цены на топливо.

«Это прекрасно. <...> У них в ОПЕК есть определенные проблемы», — заявил он.

Напомним, что 28 апреля власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК. При этом, Эмираты являются одним из крупнейших производителей нефти в мире. Свое решение покинуть объединение власти страны объяснили необходимостью самостоятельно определять уровень добычи нефти, а также желанием ускорить реализацию национальной энергетической стратегии.