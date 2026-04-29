Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России

В опубликованном обзоре Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике» приводятся обновленные данные по динамике валового внутреннего продукта.

Согласно оценке ведомства, в марте 2026 года показатель продемонстрировал рост на 1,8% в годовом исчислении, тогда как февраль фиксировал снижение на 1,1%, а январь - сокращение на 1,8%. По итогам первого квартала в целом ВВП снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом месячная динамика с исключением сезонного фактора показала ускорение: в марте экономика прибавила 1,4% после февральского роста на 0,3%.

В министерстве пояснили, что произведено уточнение ранее публиковавшихся цифр. В частности, пересмотр Росстатом статистических данных по оптовой торговле позволил скорректировать оценку спада по итогам квартала с озвученных месяцем ранее 1,5% до нынешних 0,3%.

Кроме того, уточненные сведения за январь теперь указывают на снижение ВВП на 1,8% вместо фигурировавшей в предыдущих отчетах оценки в 2,1%.

