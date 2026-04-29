Стоимость Brent превысила четырехлетний максимум

Цена нефти марки Brent превысила $120 за баррель впервые с 17 июня 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные торгов на межконтинентальной бирже ICE.

По информации биржи, к 22:32 мск котировки Brent увеличились на 7,88% и достигли $120,03 за баррель.

К 22:37 мск рост немного замедлился, и цена составила $119,95, прибавив 7,81% к уровню предыдущего закрытия. В 22:45 мск котировки июньских фьючерсов поднялись до $120,22 за баррель (8%).

Таким образом, заметили журналисты, за день нефть подорожала почти на $9 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года выросли на 8,15% и достигли $108,07 за баррель.

Авторы статьи пояснили, что на фоне торгов оба эталонных сорта нефти продемонстрировали уверенный рост.

Напомним, что днем 29 апреля стоимость июньских фьючерсов на Brent впервые с 30 марта превысила отметку в $115 за баррель. По состоянию на 10:36 мск котировки Brent с поставкой в июне достигали уровня в $113,3 за баррель.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal сообщили, что резкий рост цен на энергоресурсы обусловлен выходом ОАЭ из ОПЕК и продолжающейся двусторонней (военными Ирана и США) блокадой Ормузского пролива.