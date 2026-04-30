Сколько будет стоить доллар в мае

В мае 2026 года поддержку российскому рублю обеспечат два ключевых фактора: высокие мировые цены на нефть и стабильная ключевая ставка Центробанка.

Эти обстоятельства создадут условия для сохранения курса национальной валюты в укрепленном положении, сообщает ИА DEITA.RU.

Главный эксперт Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что динамика цен на нефть сыграла важную роль в формировании текущего курса. Он указывает, что в январе и феврале цена на российскую экспортную нефть находилась чуть выше 40 долларов за баррель, а уже в марте рост достиг 77 долларов, а в апреле стоимость приближалась к 100 долларам.

Такой высокий уровень цен значительно увеличил валютную выручку российских экспортеров, которая сейчас активно поступает на валютный рынок, что способствует укреплению курса рубля. При этом, начиная с 8 мая, Минфин планирует вернуть операции по покупке валюты для пополнения резервов в рамках федерального бюджета, согласно правилам бюджетного регулирования.

По мнению Васильева, эти меры скорее ограничат дальнейшее укрепление рубля, чем приведут к его ослаблению, поскольку они отражаются на балансах валютных покупок и продаж. Ключевым элементом защиты национальной валюты остается и высокая ставка Центробанка — 14,5%.

Эта мера делает рублёвые депозиты привлекательными для населения и бизнеса, способствует охлаждению спроса на иностранную валюту, а также препятствует спекулятивным стратегиям, преследующим пользу от ослабления рубля.

В таких условиях экспортерам выгоднее продавать валютную выручку, полученную от продаж, чем залезать в рублевые кредиты для покрытия текущих затрат. Экспортная прибыль позволяет удерживать курс на стабильных уровнях.

Однако есть и сезонные риски: с наступлением мая возрастает спрос на валюту со стороны импортеров, а также населения, направляющегося в зарубежные поездки на майские праздники и летний отдых. Этот сезонный фактор создает дополнительные напряжения на валютном рынке.

В целом, несмотря на сезонные колебания, аналитики ожидают, что курс рубля в мае останется в диапазоне 73–78 рублей за доллар, 10,7–11,4 за юань и 86–92 за евро. Фундаментальные факторы и меры регулирования позволяют сохранять относительную стабильность российской валюты в условиях внешних и внутренних вызовов.