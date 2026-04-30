Новак ответил, выйдет ли Россия из ОПЕК+

Соглашение позволяет уменьшить риски нефтяных рынков в кризисные периоды, заявил вице-премьер.

«Мы как крупнейшая страна — производитель нефти не собираемся выходить из этой кооперации, потому что считаем, что она позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме», — отметил Новак.

По его словам, Россия и Саудовская Аравия пока не обсуждали решение Объединённых Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК+. Страны объединения продолжат работать вместе, несмотря на отказ этого государства от соглашения. Он исключил начало ценовой войны на фоне решения властей страны.

Вице-премьер также заявил, что на мировом рынке нефти наблюдается глубочайший кризис: покупателям не поступают большие объёмы углеводородов, спрос значительно превышает предложение. Александр Новак объяснил этот дисбаланс серьёзными затруднениями в логистике из-за ситуации на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, потребители в условиях высоких цен на нефть вынуждены искать альтернативные источники поставок.