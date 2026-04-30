Франция утратила рост экономики

Рост французского ВВП полностью остановился в первом квартале на фоне резкого ускорения инфляции до 2,5% и падения внутреннего спроса.

Отсутствие экономического роста стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших сохранение темпов на уровне 0,2%, передает Bloomberg.

Ситуация усугубляется тем, что Европа сталкивается с угрозой стагфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В апреле рост цен во Франции достиг максимальной отметки с середины 2024 года. Основной удар пришелся на потребительские расходы, которые сократились на 0,1%, а также на инвестиции домохозяйств, упавшие на 0,7%. Экспорт страны рухнул на 3,8%, что оказало негативное влияние на общие показатели.

«Экономический рост Франции неожиданно застопорился, поскольку внутренний спрос разочаровал на фоне повышенной неопределенности, связанной с лимитом расходов и началом войны в Иране», – заявил экономист Жан Дальбар.

Он добавил, что энергетический шок продолжит оказывать давление на спрос в ближайшие два квартала.

На фоне французских трудностей другие европейские страны показали смешанные результаты. Испанская экономика выросла на 0,6%, опередив прогнозы аналитиков. При этом Германия уже снизила свой прогноз роста на 2026 год в два раза, до 0,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заморозили 6 млрд евро государственных расходов из-за ближневосточного кризиса.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о достижении экономикой Европы состояния стагфляционного шока.

Международный валютный фонд спрогнозировал снижение роста ВВП Евросоюза до 1,1% в 2026 году.