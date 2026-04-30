Решение ОАЭ может обрушить рынок нефти

Выход ОАЭ из ОПЕК ослабляет контроль картеля над мировым нефтяным рынком и может углубить разногласия Абу-Даби с Саудовской Аравией — фактическим лидером организации. По оценкам аналитиков, конфликт между двумя странами назревал давно. Их позиции расходятся не только по нефтяной политике, но и по региональным кризисам, включая Йемен и Судан, а также по вопросу экономического лидерства в Персидском заливе.

При этом полноценная торговая война между Эр-Риядом и Абу-Даби маловероятна, поскольку экономики двух стран слишком тесно связаны, пишет Reuters.

Кроме того, ОАЭ нарастит добычу нефти и ее примеру могут последовать другие экспортеры. Это может привести к обвалу цен, когда Ормузский пролив откроется.