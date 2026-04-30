США стали более устойчивы к нефтяному шоку

Мировые фондовые рынки показали неожиданную устойчивость к нефтяному кризису, вызванному ситуацией в Иране, пишет Reuters.

Причина состоит в том, что текущая цена в 100 долларов за баррель уже не вызывает прежних потрясений. С начала конфликта 28 февраля нефть Brent подорожала примерно на 70%, превысив утром в четверг 126 долларов за баррель. Тем не менее мировые индексы держатся выше уровней до начала войны.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль назвал текущий кризис самым серьезным в истории, более масштабным, чем в 1973, 1979 или 2022 годах. Потери поставок из-за блокады Ормузского пролива составили 12 миллионов баррелей в сутки против 5 миллионов в 1973 году.

Однако с учетом инфляции и доли потребления энергии в ВВП нефтяной шок выглядит менее угрожающим. Сегодняшние 100 долларов за баррель эквивалентны примерно 50 долларам до кризиса 2008 года или 5 долларам в 1973 году.

Экономика США стала значительно устойчивее к нефтяным шокам. В 1970-х скачок цен на 50% снижал ВВП США на 1% за два года. Сейчас влияние такого шока составит всего 0,2%, а воздействие на инфляцию уменьшилось в четыре раза.

США находятся в более выгодном положении, чем Европа или Азия, благодаря сланцевому буму и снижению доли энергоемких производств, говорится в материале. Мировая экономика до начала конфликта была достаточно стабильна благодаря госвливаниям в период пандемии и технологической гонке между США и Китаем, пишут авторы. Пока цены на нефть остаются в определенном диапазоне, оснований для изменения рыночных трендов нет, считает генеральный директор Eurizon SLJ Стивен Джен.