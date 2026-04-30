ЕЦБ сохранил процентную ставку на уровне 2,15%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) седьмой раз подряд принял решение сохранить базовую процентную ставку. Она составляет 2,15%, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. На том же уровне остались и ставки по маржинальным кредитам и депозитная ставка. Они составляют 2,4% и 2% соответственно.

При этом в пресс-релизе регулятора говорится, что усилились риски роста инфляции и замедления роста экономики.

Так, война на Ближнем Востоке стала причиной увеличения цен на энергоносители, что спровоцировало рост инфляции. В сообщении ЕЦБ отмечается, что последствия этой войны для среднесрочной инфляции и экономической активности будут зависеть от интенсивности и продолжительности шока цен на энергоносители, а также от масштаба его косвенных и вторичных последствий.

Совет управляющих считает, что чем дольше будет продолжатся война на Ближнем Востоке, тем сильнее будет воздействие на инфляцию и экономику.