Госдолг США превысил размер экономики страны впервые после Второй мировой войны

Государственный долг США превысил размер экономики страны впервые после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Fox Business News (FB).

По данным Бюро экономического анализа (BEA), размер госдолга достиг $31,27 трлн, в то время как ВВП по состоянию на март составил $31,22 трлн.

В результате доля госдолга в ВВП превысила 100%, то есть он стал больше, чем размер экономики Соединенных Штатов, отмечает издание. Этот показатель приблизился к историческому максимуму, зафиксированному в 1946 году — тогда на фоне демобилизации армии он достиг 106%, отмечает FB.

В феврале FB писало, что размер госдолга США может превысить послевоенные показатели, поскольку годовой дефицит в течение десяти лет вырастет до $3 трлн.