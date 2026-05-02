HR-эксперт Мурадян объяснил дисбаланс на рынке труда

HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян рассказал о ситуации на российском рынке труда.

В интервью радио Sputnik он отметил, что в стране наблюдается профицит офисных работников при дефиците рабочих специальностей.

По его словам, в ряде сфер спрос на специалистов значительно превышает предложение.

«На одного сварщика приходится 12 компаний, которые его хотят получить, на одну швею — восемь компаний», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что поиск работы в офисном сегменте в среднем занимает около 5,5 месяцев.

Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с 360.ru рассказал, что нерабочие праздничные дни в мае исключаются из отпуска и не подлежат оплате.