Эксперт объяснил, зачем Иран сокращает добычу нефти

Иран принял решение о сокращении объемов добычи нефти, скорее всего, чтобы предотвратить переполнение национальных нефтехранилищ, предположил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с "Российской газетой".

Напомним, сегодня Bloomberg написал со ссылкой на свои источники, что Исламская Республика начала сокращать добычу нефти на фоне ужесточения военно-морской блокады США в Ормузском проливе.

Также в публикации говорилось о резком сокращении иранского экспорта в последние недели.

Петр Щербаченко подтвердил, что этот шаг был предпринят Тегераном в ответ на санкционные меры и военное давление со стороны Вашингтона.

"Скорее всего, основная цель данных мер - предотвращение критического переполнения национальных нефтехранилищ Ирана", - объяснил эксперт.

Решение о заблаговременном сокращении было принято, чтобы действовать на опережение и удержать регулируемость отрасли, уверен Щербаченко.

Он также обратил внимание на то, что часть иранского сырья все еще остается на танкерах в море.

Снижение добычи нефти может задеть более четверти нефтяных месторождений Ирана.

При этом, как отмечал тот же Bloomberg, инженеры в этой стране, наученные горьким опытом продолжительных американских санкций, знают, как действовать в подобной ситуации. Они могут "заморозить" нефтяные скважины без особых потерь, а затем при необходимости оперативно восстановить их работу.

Конечно, сокращение поставок нефти ударит прежде всего по самой Исламской Республике: поступление валюты в государственный бюджет, естественно, снизится, продолжил Петр Щербаченко.

Что касается мирового рынка, то потеря иранской нефти для него будет губительной: цены на черное золото взлетят.

Эксперт ссылается на заявления Всемирного банка: там отмечали, что сокращение добычи нефти даже на 1% из-за геополитического шока приводит к росту цен более чем на 11%.

По прогнозу банка, если конфликт не будет обостряться дальше, то средняя цена на нефть марки Brent в 2026 году составит 86 долларов за баррель. При затяжной войне или серьезных перебоях с поставками сырье может подорожать до 115 долларов за баррель.