Нефть Brent подешевела более чем на 2%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 2%. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 01:00 мск цена Brent опускалась на 2,42% — до $105,55 за баррель.

Уже к 01:10 мск снижение замедлилось: котировки находились на уровне $106,58 за баррель (-1,47%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года дешевел на 1,77% — до $100,14 за баррель. Цена Brent впервые с 2022 года поднялась выше $126 за баррель. Нефтяной рынок закладывает в цену не только текущие перебои с поставками, но и риск более негативного сценария — затяжной блокады Ормузского пролива и ударов по инфраструктуре Ирана.

Эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", считают, что при ухудшении ситуации Brent может уйти к $140–150 и выше, но при первых признаках деэскалации откат будет таким же резким, как и рост.