ЦБ понизил курс доллара

Центробанк (ЦБ РФ) понизил официальные курсы зарубежных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Во вторник ЦБ опустил курс доллара на 6 мая на девять копеек. Стоимость американской валюты изменилась с 75,43 до 75,34 рубля.

Также опустился курс китайского юаня. Валюта КНР подешевела на копейку — с 11,03 до 11,02 рубля.

В то же время вырос в цене евро — регулятор изменил стоимость валюты с 88,26 до 88,34 рубля.

Ранее стало известно, что Минфин России, который в конце марта решил до 1 июля приостановить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, возобновит их досрочно. Решение принято «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему».