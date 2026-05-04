Цена биткоина превысила отметку в $80 тысяч

Цена биткоина за сутки выросла на 2,7% и впервые с 31 января превысила отметку в $80 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

На бирже Binance к 06:20 мск биткоин подорожал до $80,2 тыс.

Газета The New York Times по итогам расследования сообщало, что возможным создателем биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото, может быть британский криптограф и глава Blockstream Адам Бэк.

Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» считает, что эта версия звучит убедительно.